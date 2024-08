Terence Crawford es de esos nombres que están en el radar de Canelo Álvarez hace tiempo, El estadounidense no para de subir de categorías y de demostrar que le puede ganar a cualquiera que se le ponga enfrente, por eso el deseo de millones de fanáticos es que se enfrenten el actual campeón de los supermedianos como lo es Saúl y el de los superwelter.

Terence Crawford renunció a su cinturón welter de la OMB

Eso parece acercarse a buen ritmo en cuanto a las decisiones que toman uno y otro, ya que las últimas horas, quien aparece como un gran contendiente a la corona del tapatío, renunció a su cinturón de la OMB en la división welter.

La victoria ante Israil Madrimov le abrió un gran escenario a Crawford para ilusionarse con enfrentar a Canelo, ya que demostró de gran manera como su cuerpo se adapta a las nuevas divisiones. De esta manera, Terence marca su clara postura de dominar, todavía más, en los superwelter y seguir extendiendo su poderío, lo que lo puede llevar a aumentar su peso y acercarse a Álvarez.

Ese enfrentamiento se lleva esperando hace bastante tiempo y lo que sucede es que la pretensión económica de Canelo no va de acuerdo a lo que ofrece el principal promotor de Crawford, Turki Al-Alshikh, quien sostiene que las cifras que solicita el tapatío son un completo disparate.

Terence Crawford viene de vencer a Israil Madrimov para coronarse como campeón superwelter. (GETTY IMAGES)

Aún así, en las últimas semanas Saúl se refirió a un posible enfrentamiento contra el estadounidense y en propias palabras determinó que sería un combate que le entregaría dinero fácil.

“Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil”, lanzó el campeón.

De esta manera, con una nueva presentación de Canelo a la vuelta de la esquina, ya que el próximo sábado 14 de septiembre se estará enfrentando en el T-Mobile de Las Vegas al puertorriqueño Edgar Berlanga, lo que sigue es ver como sale parado Saúl de ese enfrentamiento para, a partir de allí, empezar a llegar el combate que muchos quieren y desean.