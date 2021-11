Si había una razón por la que Terence Crawford podía tener especial interés en enfrentar a Shawn Porter, era para demostrar que él podía vencerlo con mucha más autoridad de lo que lo había hecho Errol Spence en septiembre de 2019, cuando le arrebató el título del CMB en una ajustada decisión dividida de los jueces.

Este sábado, en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, Bud cumplió con su cometido imponiéndose por nocaut técnico en el décimo asalto luego de mandar dos veces a la lona al retador a su título mundial de peso wélter de la OMB, al que ya le lleva hechas cinco defensas exitosas.

Sucede que desde hace tiempo lo que realmente quiere Crawford es pelear contra Spence y con ello volvió a insistir apenas finalizado el combate. Más tarde, ya en rueda de prensa, anunció su desvinculación definitiva de Top Rank precisamente por no haberle podido garantizar esa pelea durante casi dos años.

“Bob Arum no pudo asegurarme la pelea de Errol Spence cuando estaba con él, entonces, ¿cómo va a asegurarme la pelea de Spence cuando no estoy con él? Estoy avanzando con mi carrera", expresó Bud con el CEO de Top Rank a su lado. "No necesito a Errol Spence para demostrar que soy el mejor", señaló luego.

Asi las cosas, como agente libre Crawford tiene más opciones que estar persiguiendo sin éxito al campeón del CMB y la FIB. En el peso wélter, podría reecibir al campeón indiscutible de peso súper ligero Josh Taylor; pero también maneja como opción subir a conquistar las 140 libras, donde actualmente son monarcas Jermell Charlo y Brian Castaño.