Terence Crawford y su secreto más grande antes de pelear con Canelo Álvarez: “Sabía que”

Una de las peleas que más marcó la historia del boxeo fue la que protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford en septiembre. El mexicano expuso su trono completo de los supermedianos ante en el estadounidense en Las Vegas y Bud terminó conquistando las 168 libras de manera impresionante para luego anunciar su retiro de la actividad profesional, situación que ya tenía más que premeditada…

Luego de alejarse para siempre del boxeo, Crawford remarcó que está decidido a mantenerse fuera de los cuadriláteros, y ahora volvió a mencionar sobre lo que fue la pelea con Canelo. Lo que confesó Terence fue que ya tenía decidido retirarse antes de pelear con Álvarez, indistintamente de cual fuera el resultado con el que terminara el combate más esperada.

Crawford sabía que la pelea con Canelo era la última de su carrera

Lo que afirmó Crawford fue que ya tenía clara su determinación y que, de hecho, la iba a tomar luego del combate con Errol Spence en 2023, porque él deseaba retirarse y que no fuera el deporte el que lo obligara a alejarse la actividad. Sin embargo, Bud entendió que todavía tenía algo más para darle al deporte y vaya si acertó en hacerle caso a su corazonada.

“Ganara o perdiera, 1000%. Simplemente por todo lo que pase en el campamento quería retirarme después de la pelea con Errol Spence Jr., siempre dije que el boxeo debía retirarme y no el boxeo. Las lesiones, dolores, la gente no lo lo saje. Canelo es es el final del juego y me dije a mi mismo: ‘¿Qué hago después de esto?'”, expresó Crawford en conversación con Thepivot.

Un capítulo en la historia del deporte se cerró, pero Crawford le agregó una página desconocida, en la que afirmó que no importaba lo que sucediera allí adentro con Canelo, que su cabeza ya estaba fuera del deporte. Esto abre la pregunta a si esta realidad le permitió estar más suelto en el cuadrilátero y boxear sabiendo que no tenía nada que perder.

