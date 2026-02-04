Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Terence Crawford y su secreto más grande antes de pelear con Canelo Álvarez: “Sabía que”

Bud brindó detalles inesperados sobre la preparación que llevó a cabo para medirse con el tapatío.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Terence Crawford reveló detalles de la previa de la pelea con Canelo Álvarez.
© GETTY IMAGESTerence Crawford reveló detalles de la previa de la pelea con Canelo Álvarez.

Una de las peleas que más marcó la historia del boxeo fue la que protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford en septiembre. El mexicano expuso su trono completo de los supermedianos ante en el estadounidense en Las Vegas y Bud terminó conquistando las 168 libras de manera impresionante para luego anunciar su retiro de la actividad profesional, situación que ya tenía más que premeditada…

Publicidad

Luego de alejarse para siempre del boxeo, Crawford remarcó que está decidido a mantenerse fuera de los cuadriláteros, y ahora volvió a mencionar sobre lo que fue la pelea con Canelo. Lo que confesó Terence fue que ya tenía decidido retirarse antes de pelear con Álvarez, indistintamente de cual fuera el resultado con el que terminara el combate más esperada.

Crawford sabía que la pelea con Canelo era la última de su carrera

Lo que afirmó Crawford fue que ya tenía clara su determinación y que, de hecho, la iba a tomar luego del combate con Errol Spence en 2023, porque él deseaba retirarse y que no fuera el deporte el que lo obligara a alejarse la actividad. Sin embargo, Bud entendió que todavía tenía algo más para darle al deporte y vaya si acertó en hacerle caso a su corazonada.

“Ganara o perdiera, 1000%. Simplemente por todo lo que pase en el campamento quería retirarme después de la pelea con Errol Spence Jr., siempre dije que el boxeo debía retirarme y no el boxeo. Las lesiones, dolores, la gente no lo lo saje. Canelo es es el final del juego y me dije a mi mismo: ‘¿Qué hago después de esto?'”, expresó Crawford en conversación con Thepivot.

Publicidad

Un capítulo en la historia del deporte se cerró, pero Crawford le agregó una página desconocida, en la que afirmó que no importaba lo que sucediera allí adentro con Canelo, que su cabeza ya estaba fuera del deporte. Esto abre la pregunta a si esta realidad le permitió estar más suelto en el cuadrilátero y boxear sabiendo que no tenía nada que perder.

En síntesis

  • Terence Crawford confirmó que ya tenía decidido su retiro antes de enfrentar a Canelo Álvarez.
  • El boxeador estadounidense venció al mexicano en Las Vegas y conquistó las 168 libras.
  • Crawford planeaba retirarse originalmente tras su combate contra Errol Spence en 2023.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Terence Crawford volvió a hablar sobre Canelo Álvarez: "Pensé que..."
Boxeo

Terence Crawford volvió a hablar sobre Canelo Álvarez: "Pensé que..."

El boxeo tiene que cumplir con un objetivo claro en 2026 para superar al 2025
Opinión

El boxeo tiene que cumplir con un objetivo claro en 2026 para superar al 2025

Terence Crawford reveló las razones por las que se retiró
Boxeo

Terence Crawford reveló las razones por las que se retiró

La IA predijo quién será el campeón de la CONCACAF Champions Cup 2026
Concachampions

La IA predijo quién será el campeón de la CONCACAF Champions Cup 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo