El invicto británico Tommy Fury, hermano del campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson Fury, estaba programado para enfrentar a Jake Paul el 18 de diciembre, en el combate estelar de una megacartelera montada por ShowTime en la Amelie Arena de Tampa. Sin embargo, debió bajarse de la misma luego de sufrir una lesión y algunos problemas de salud.

Finalmente, el youtuber terminó enfrentándose en esa fecha a Tyron Woodley, concediéndole la revancha tras un primer combate en el que se había llevado una discutida victoria en las tarjetas y despejando todo tipo de dudas al propinarle esta vez un brutal nocaut en el sexto asalto.

Luego de que Jake Paul anunciara que va a tomarse varios meses de descanso antes de volver a los cuadriláteros, Tommy Fury volvió a aparecer reclamando una segunda oportunidad de poder pelear con él y para hacerlo le pegó donde más le duele: recordándole que no ha vencido todavía a un verdadero boxeador.

"El hecho es que hay asuntos pendientes aquí y esta pelea debe tener lugar, porque ¿cómo puede tomarse en serio si nunca antes peleó con un boxeador? ¿Cómo puede hablar en serio sobre esto? Sigue refiriéndose a UFC. Si quiere ir a pelear en UFC, no te pongas un par de guantes de box de nuevo y ve a pelear en UFC. No te llames boxeador si nunca peleaste contra uno", dijo el británico en diálogo con MMA Hour.

Y agregó: "Esta pelea debería haber sucedido en diciembre. Esta pelea debe suceder. Hay mucha gente que quiere verla. Es la pelea más grande que puede tomar y él lo sabe. Si yo no fuera el gran nombre o no fuera digno de pelear, sabes tan bien como yo que Jake Paul no me mencionaría, porque hay mucha gente que lo llama y no obtienen la respuesta. Al final del día, esta es la pelea que Jake Paul debe hacer para demostrar si es o no un boxeador legítimo y puede ser un contendiente legítimo en este juego".