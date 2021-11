En la más reciente rueda de medios que se realizó por su combate del 18 de diciembre, Tommy Fury promotió demostrar que Jake Paul no puede boxear con profesionales y hasta pronosticó un nocaut en el primer asalto.

Decir que Tommy Fury y Jake Paul tuvieron un cara a cara en la más reciente rueda de medios previa a su combate del próximo 18 de diciembre es en realidad demasiado ambicioso. Lo que sucedió más bien fue que el británico, de impecable traje de gala, tuvo que dirijirse a una pantalla en la que el youtuber más bien parecía estar tomando sol.

Pero incluso con esa distancia, acortada por las bondades de la virtualidad, ambos se las arreglaron muy bien para seguir calentando la previa del evento que montado por ShowTime Boxing tendrá lugar en la Amalie Arena de Tampa. Con el estudio montado en el Reino Unido, acompañado por Tyson y su padre John, esta vez le tocó a Tommy Fury ser local. Y no quiso desaprovecharlo.

“¿Quieres pagarme millones de dólares para ir allí y pelear con alguien como él? Me preguntas si quiero hacer algo así. ¿Por qué no querría? Este es un vagabundo que no puede pelear. Lo mostraré el 18 de diciembre", comenzó diciendo el peleador de 22 años, invicto en los siete combates que realizó como profesional.

Para Jake Paul, que acumula cuatro victorias desde que se lanzó al mundo del boxeo, será la primera pelea ante un boxeador profesional y es precisamente allí donde Tommy Fury cree que radica la principal diferencia entre él y los hombres a los que el youtuber se ha enfrentado anteriormente.

"Tan pronto como me enteré de esta pelea, pensé que sería dinero fácil. Voy a demostrar que no puede boxear profesionalmente. Lo voy a noquear en el primer asalto", aseguró TNT, acompañado por su hermano y campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson Fury y por su padre John.