El habitual capitán del 'Nerazzurri' no figura en el once inicial de Inter para el debut en UCL. El motivo de su ausencia.

El plato fuerte de la 1° jornada de la ‘fase de liga’ de la UEFA Champions League tendrá lugar en el Etihad Stadium de Inglaterra, donde el escenario pondrá frente a frente al Manchester City, vigente campeón de la Premier League, con Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A.

Para este encuentro, Pep Guardiola y Simone Inzaghi pondrán lo mejor que tienen dentro del once inicial. Sin embargo, una ausencia clave se destaca en la visita: la de Lautaro Martínez, que no integra la alineación titular del equipo italiano para el juego en Reino Unido.

El futbolista de la Selección Argentina no será de la partida ante Manchester City ya que arrastra una fatiga muscular desde las últimas prácticas. Por ese motivo, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo y el once inicial de Inter no contará con su usual capitán.

Lautaro Martínez esperará su turno en el banquillo [Foto: Getty]

Sin embargo, Lautaro ocupará un lugar en el banco de suplentes del ‘Nerazzurri’ y si el partido lo necesita, podrá ingresar algunos minutos en el complemento para enfrentar al equipo inglés. El último fin de semana, Martínez apenas disputó 55 minutos en el empate 1-1 entre Inter y Monza por la Serie A.

El jugador que se perfila a reemplazar a Lautaro Martínez en el equipo titular del Inter de Milán es el experimentado iraní Mehdi Taremi, de 32 años, que llegó al club a coste cero proveniente del Porto. El atacante asiático haría dupla de ataque con el habitual compañero de Lautaro, Marcus Thuram.

Cabe recordar que, además, Simone Inzaghi piensa en el fin de semana: es que el próximo domingo Inter recibe a Milan en el derby de Italia, y se conservará a Lautaro Martínez para que no empeore su condición física y pueda sumar minutos tanto en Manchester como en casa ante el archirrival.