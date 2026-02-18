Es tendencia:
¿Por qué no juegan Federico Di Marco y Marcus Thuram en Bodo Glimt vs. Inter por los playoffs de la Champions League?

El entrenador optó por dejar a dos de sus grandes figuras en el banquillo para el partido por la competición internacional.

Por Ramiro Canessa

© Getty Images

Inter de Milán afronta su primera prueba en los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 ante un rival que suele hacerse muy fuerte como local. Desde las 14:00 hs de la CDMX, el conjunto italiano visita a FK Bodø/Glimt por el partido de ida. El objetivo es claro: conseguir un resultado favorable que les permita definir la serie con mayor tranquilidad la próxima semana en casa.

La sorpresa estuvo en la alineación inicial que decidió el entrenador nerazzurro. Dos nombres habitualmente titulares y determinantes quedaron fuera del once: Federico Dimarco y Marcus Thuram. Ambos son piezas clave tanto en el funcionamiento defensivo como en el ofensivo del equipo. Su ausencia desde el arranque llamó la atención en la previa.

Sin embargo, no se trata de lesiones ni de problemas físicos. Los dos futbolistas están en buenas condiciones y forman parte de la convocatoria. La decisión pasó por administrar cargas en medio de un calendario muy exigente. Inter también pelea la Serie A, donde es líder en soledad por el momento.

Dimarco y Thuram comenzarán como suplentes, pero podrían ingresar en el complemento. Si el desarrollo del encuentro lo exige, el entrenador no dudará en utilizarlos para cambiar el ritmo del partido.

Los 11 titulares de Inter

  • Yann Sommer
  • Manuel Akanji
  • Francesco Acerbi
  • Alessandro Bastoni
  • Matteo Darmian
  • Sucic
  • Nicolò Barella
  • Henrikh Mkhitaryan
  • Carlos Augusto
  • Lautaro Martínez
  • Esposito
En síntesis

  • Inter de Milán visita al FK Bodø/Glimt hoy a las 14:00 hs de CDMX.
  • El entrenador dejó fuera del once inicial a Federico Dimarco y Marcus Thuram.
  • El encuentro corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League 2025-26.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
