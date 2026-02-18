Dónde ver EN VIVO Brujas vs. Atlético Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el Atlético de Madrid afrontará un nuevo desafío determinante en la temporada. El equipo español quiere dar el primer paso hacia los octavos de final y sabe que no puede fallar en esta instancia. Cada detalle será clave en una serie que se definirá en 180 minutos.

Los dirigidos por Diego Simeone visitan a Brujas por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto belga intentará hacerse fuerte en casa y sacar ventaja ante su gente. Por su parte, el Atlético buscará un resultado positivo para llegar con mayor tranquilidad a la revancha.

La revancha se jugará la próxima semana en el Estadio Metropolitano, donde se conocerá al clasificado a los octavos de final. El Atlético confía en su fortaleza como local para cerrar la serie ante su público.

A continuación, te dejamos los horarios y la televisación del encuentro en los distintos países. El partido podrá verse tanto por televisión tradicional como por plataformas de streaming. Aquí tienes todos los detalles para no perderte nada.

Horarios del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Argentina, Uruguay y Chile: 17:00 hs

17:00 hs Ecuador, Colombia y Perú: 15:00 hs

15:00 hs España: 21:00 hs

Dónde ver en vivo por TV y streaming

España:

Movistar Liga de Campeones

Argentina:

Disney+

ESPN y ESPN Extra mediante Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow

México:

FOX One

En Sudamérica también se podrá seguir a través del Plan Premium de Disney+.

En síntesis