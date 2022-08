La etapa de Ricardo Cadena como entrenador de Chivas parecía terminarse muy temprano, cuando hasta hace algunos días atrás, el Rebaño no encontraba la manera de reencontrarse con la victoria. En sus últimas dos presentaciones, los rojiblancos obtuvieron sendas victorias que le sirvieron para salir de los últimos puestos, luego de un muy mal arranque de torneo.

De momento, Chivas se ubica en el septimo lugar de la tabla, con 15 unidades y encabezando el pelotón que se encuentra debajo de los seis equipos que protagonizan el certamen: Monterrey, América, Santos Laguna, Pachuca, Tigres y Toluca.

El reclamo de Dani Alves al Nene Beltrán

Por la fecha 11 del Apertura 2022, Chivas se enfrentó ante Pumas, equipo que contó con Dani Alves entre los titulares. Tras el encuentro, Fernando Beltrán contó su particular charla con el futbolista brasileño: “Cuando fui a los Juegos Olímpicos no me tocó jugar con él. Ahora competir, en la misma posición me hizo sentir bien. Son jugadores con los que no te imaginas que fueras a competir o jugar contra ellos y lo disfruté mucho (…) Me decía que no me tirara tanto (risas), pero es un tipo increíble, un jugador extraordinario que muchos quisieran tener la carrera que él tuvo y que a pesar de que a su equipo no le va bien, a su carrera nada lo va a tachar”, expresó antes de sumarse a la Selección Mexicana.