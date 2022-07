Chivas tiene en la mira al futbolista del América para reforzar al plantel de Ricardo Cadena, algo que no cayó muy bien...

Si bien no hizo mucho ruido en el mercado de pases, el Deportivo Guadalajara encaraba el inicio del Torneo Apertura 2022 de Liga MX con mucho optimismo y entusiasmo, pero recibió un baldazo de agua congelada. José Juan Macías, centrodelantero titular, socio perfecto de Alexis Vega y atacante con la obligación de volver a su nivel para tener opciones de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, sufrió la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

De esta manera, Ricardo Cadena se quedó sin su "9" para todo el semestre y la directiva se ha visto obligada a buscarle un reemplazante. En las últimas horas, el periodista Fernando Cevallos destapó los 3 nombres que tienen en mente los mandamases de Chivas: Roberto de la Rosa (Pachuca), Eduardo Aguirre (Santos Laguna) y Henry Martín (América). No solo eso, sino que el delantero de las Águilas es el que más "convence" y el que más opciones tiene de mudarse a Verde Valle.

Esto, por supuesto, ha generado una gran polémica por todo lo que representa este tipo de traspasos. Sin ir más lejos, la última vez que un jugador pasó del conjunto azulcrema al rojiblanco no salió de la forma esperada: todos recordarán lo que sucedió con Oribe Peralta. Mientras los fanáticos se expresan en redes sociales, el importante periodista que decidió aniquilar a Ricardo Peláez fue David Faitelson.

El comentarista de ESPN, quien alguna vez fue llamado "estúpido por el actual Director Deportivo del Guadalajara, soltó en su cuenta de Twitter: "Increíble que Chivas este pensando en reforzarse con un futbolista del América… Está claro que, a Ricardo Peláez, entre otras cosas, le “vale madre” la historia y la tradición de Chivas…". Para su sorpresa, parte de sus seguidores se pusieron del lado del directivo.

Una buena parte de los usuarios que respondieron al tuit se mostraron a favor de este fichaje, ya que ven a Henry Martín con el potencial de aportarle soluciones al ataque del Rebaño Sagrado y no le dan importancia a que esté vistiendo la playera del acérrimo rival. Además, otros optaron por trollear a Faitelson con distintos memes para tundirlo por su opinión. "No se hacen negocios entre rivales históricos. A mí la verdad que esto me entristece mucho", completó David en Futbol Picante.