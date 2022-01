La última campaña de Chivas volvió a decepcionar a su afición. El Rebaño Sagrado apenas alcanzó el Repechaje, en el cual perdió por penales ante Puebla, y no logró ingresar a los Playoffs. La exigencia de cara al Clausura 2022 será alta. Roberto Alvarado, flamante refuerzo, confía en las posibilidades del equipo.

En busca de nuevos aires, Alvarado llegó a Chivas con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión. Pese a las últimas malas campañas del Rebaño Sagrado, el volante ofensivo no se achica: “Desde que llegué aquí, lo que quiero es pelear un campeonato. Por qué no pensar en ganar la 13. Con el plantel que hay, podemos pelearle a cualquier equipo. Vamos a dar lo mejor para que podamos levantar la 13 en esta temporada”, expresó el ex futbolista de Cruz Azul.

En diálogo con W Deportes, el jugador que también integra la Selección de México, no para de mostrar su ilusión tras llegar a Chivas: “Vengo a aportarle mis habilidades para estar a disposición de los compañeros, y obviamente la poca o mucha experiencia que pueda transmitirles. Si nos juntamos todos podemos complementarnos bien y hacer cosas importantes”, señaló Roberto Alvarado.

El “Piojo” sabe que no será fácil ganarse a la afición del Rebaño Sagrado, pero aspira a poder lograrlo: "A lo mejor para la gente no soy de su gusto, pero yo vengo a dar lo mejor de mí y a mostrar mi mejor versión, quiero hacer goles, asistencias y quiero dejar todo por el equipo porque me está dando trabajo. Quiero hacer las cosas de la mejor manera para que pueda ser recordado en el equipo".

Cabe destacar que habrá que esperar para ver el debut de Roberto Alvarado con la camiseta de Chivas, ya que dio positivo en Coronavirus y se perderá el duelo correspondiente a la primera jornada, frente a Mazatlán. De esta manera, según los próximos testeos, el futbolista podría aparecer ante Pachuca o Querétaro, en las siguientes jornadas del Clausura 2022.