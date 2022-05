El defensa uruguayo apuntó que no se preocupan por las exigencias del exterior y tampoco pos las críticas de haber vencido de manera "deshonesta" al Puebla.

América: Sebastián Cáceres no hace caso de las polémicas arbitrales y se enfocan en Pachuca

Así como se ha hablado del repunte logrado por el América con su director técnico interino Fernando Ortiz que le permitió llegar a la liguilla del torneo Clausura 2022, las Águilas también han generado una oleada de críticas por su polémico avance sobre el Puebla en cuartos de final.

El punto más candente de esas críticas y cuestionamientos hacia el América se derivó del penalti que el árbitro Fernando Guerrero ordenó repetir al señalar el adelantamiento del portero paraguayo Antony Silva quien le atajó el cobro al mediocampista chileno Diego Valdés.

"Acá ni siquiera hablamos de eso, estamos contentos de que pasamos, estamos pensando en Pachuca y no en si hay polémica que eso lo resuelva quien lo tenga que hacer, si quieren discutir sobre eso nosotros no nos metemos en eso, así que no nos molesta para nada", dijo el defensa uruguayo Sebastián Cáceres en conferencia de prensa.

Para el zaguero charrúa, las suspicacias que rodean a las Águilas son naturales. "Es normal que al América se le va a exigir más, se le va a exigir que juegue bien y que gane de por así decirlo de manera honesta porque se está criticando que fue de forma deshonesta, no importa, es América y hay que ganar como sea".

Después de 10 partidos sin perder del América (siete victorias y tres derrotas), Sebastián Cáceres comentó que el repunte tuvo una razón muy puntual. “La verdad creo que fue un poco más de estar enfocados y concentrados, con confianza, todos sabemos que somos los mismos jugadores, pero se nota un cambio, creo que fue más eso, estar más concentrado y ayudar al compañero, eso es lo que cambia".