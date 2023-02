Chivas Guadalajara se prepara para enfrentar a Pumas mañana en el Estadio Ciudad Olímpico Universitario por la Jornada 8 del Clausura 2023. Por otro lado, previo al encuentro Veljko Paunovic habló de José Juan Macías y dijo que tiene entre sus manos una forma de que sea una ventaja para el equipo.

La actualidad indica que el Rebaño Sagrado comienza a ser un rival complicado a pesar de que no da garantías al momento de defender. Sin embargo, al momento de atacar genera peligro y son efectivos en las pocas jugadas que generan en el área rival.

Por otra parte, de cara lo que resta de campeonato, Chivas comunicó que José Juan Macías será baja nuevamente por nueve meses luego de que se le hayan roto el ligamento cruzado de la rodilla derecho. Debido a esto, Veljko Paunovic habló previo al encuentro contra Pumas y considera que esto puede motivar a su equipo.

“Es parte del futbol, pero es un motivo más para nuestro equipo para que mañana aprecien los que salgan a jugar, el estar apto para jugar y darlo todo para Chivas y para su compañero caído”, expresó el entrenador del Rebaño Sagrado en conferencia de prensa. Además, comentó que habló con el atacante para expresar que es una persona con una mentalidad fuerte para superar este difícil momento.

“Estamos muy consternados por este lamentable suceso. Sabemos que va a ser el proceso largo, por eso vamos a estar a su disposición durante este proceso. Personalmente he hablado con él, después de la cirugía, y lo he visto muy bien. Me dijo que entiende que estas cosas pasan, y que el primer día de lesión es el primero de recuperación. Desde mi punto de vista, es un chaval con una tremenda inteligencia y capacidad de procesar las cosas como una persona mayor”, señaló Veljko Paunovic.