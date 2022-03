El medallista olímpico es uno de los jugadores más polémicos de la Liga MX, situación que ha provocado la duda sobre la veracidad de sus actos y ante Puebla no fue la excepción.

El más reciente encuentro de las Chivas de Guadalajara ha traído diversas controversias alrededor del arbitraje, pues perdieron a uno de sus hombres más importantes en su ataque, Alexis Vega, quien fue expulsado del partido ante Puebla, situación que causó confusión entre los fans, pues no se ve en la transmisión alguna agresión hacia el silbante Fernando Hernández que hubiera sido el detonante para la expulsión del medallista olímpico.

Pero al parecer la respuesta habría sido un conjunto de insultos que no se alcanzaron a percibir en pleno encuentro por las cámaras de televisión, pero que terminaron por acabar con la paciencia de Hernández, quien no estuvo del todo atinado en este encuentro, por lo que habría decidido no tolerar ningún tipo de agresión verbal, así lo reveló David Medrano por medio de su última columna.

De acuerdo al comunicador, el árbitro habría colocado todo en el expediente para que quedara constatada la insurrección de Vega, y con ello dejó con las manos atadas a la directiva de las Chivas de Guadalajara, quienes no tendrían posibilidad de apelar la sanción hacia el controversial futbolista, ya que Hernández habría señalado textualmente al referirse a la expulsión del delantero: “Se dirigió a mí diciéndome hijo de p…, eres un pen… en repetidas ocasiones”.

La claridad de dicho informe arbitral ocasionó que los titulares de la escuadra rojiblanca no tuvieran argumentos suficientes para defender a Alexis, quien no es la primera vez que los mete en estos conflictos, ya que no es un tema de interpretación sino la de un hecho en el que se cruzaron diversas líneas que son bastantes penadas tanto por la Comisión de disciplina como por la Liga MX y los propios clubes.

Ante la contundencia del informe arbitral ya no hubo posibilidad de que la dirigencia rojiblanca buscara por lo menos la reducción de la sanción, ya que no es cuestión de interpretación sino de hechos consumados y verificados, lo que provocó que el futbolista del Rebaño Sagrado se fuera a casa con dos juegos de castigo, pues así lo señala en reglamente, que cuando haya insultos para el cuerpo arbitral, se castigará de esta manera.