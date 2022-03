La estrella del Rebaño Sagrado aún no ha renovado su contrato, y él mismo reveló cómo trabaja para lograrlo. ¿Llega el primer gol en el Clásico Nacional?

Chivas vs América: Alexis Vega habló de la renovación de su contrato y amenazó a las Águilas

Mientras se prepara para enfrentar al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional por el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, en el ámbito de las Chivas de Guadalajara muchos se preguntan qué pasará con la continuidad de Alexis Vega, quien seguramente sea su máximo emblema en la actualidad.

El delantero que hoy es parte de la Selección Mexicana de Futbol continúa sin renovar su vínculo con el Rebaño Sagrado, el cual vence en diciembre de este 2022. Sin embargo, él mismo se encargó de enviar un mensaje de alivio a todos los aficionados del equipo, donde confesó estar dando 'todo de su parte' para arreglar 'lo antes posible'.

“Que estén tranquilos, de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición”, expresó para Azteca Deportes.

Alexis Vega amenaza al América

Alexis Vega nunca le ha marcado goles al América con la playera de las Chivas, a pesar de que sí lo ha hecho en dos ocasiones con la de Toluca. ¿Llegará en este Clásico Nacional? “Me ha tocado marcarle un par de goles a América, pero con Chivas no se me ha dado la oportunidad, estoy muy contento de estar trabajando para eso, sé que en algún momento va a llegar y qué mejor que sea este sábado”, expresó.

¿Se disfrutaría más meterle un gol al América con Chivas? “Sí, es un Clásico, estos juegos se viven diferente, con Toluca me tocó hacerle gol en una Liguilla, en un último minuto y lo disfruté al máximo, pero creo que con la camiseta del Rebaño yo creo que es algo especial".