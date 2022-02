Luego de un paso sufrido por el Getafe de España, José Juan Macías tomó la decisión de regresar a su casa. Volvió al Deportivo Guadalajara para disputar el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, por lo que volverá a formar dupla de ataque con Alexis Vega y tendrá el claro objetivo de retomar su nivel habitual para ser tenido en cuenta, nuevamente, por Gerardo Martino para la Selección Mexicana.

El joven centrodelantero, a pesar de tener un talento increíble, ha sido muy tundido por la afición rojiblanca en el pasado, ya que su sueño de jugar en Europa apresuró sus etapas y le jugó una mala pasada tanto a él como a la institución. Es por eso que ahora que está de vuelta, le dedicó una sentida carta a los fanáticos del Rebaño Sagrado. La misma la publicó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 400 mil seguidores.

"Quiero contarles que estoy muy feliz por mi regreso a casa. Escribo estas líneas porque quiero mandar 2 mensajes muy concretos después de varios días de reflexión en donde he intentado ser lo más autocrítico posible sobre lo que he hecho y dejado de hacer en los últimos meses de mi carrera.



1. A LA AFICIÓN. Quiero decirles que siempre los leo. Tanto sus críticas como sus mensajes de apoyo y siempre son bien recibidas.



A ustedes les digo sinceramente que me equivoqué en las formas, y en algunas de mis declaraciones, no fue el tono correcto, ni el momento adecuado.



Siempre he sido chiva, desde niño, y cuando inicié mi carrera, antes de imaginar que iría a Europa, soñaba con ser Campeón con Chivas y hacer felices a millones de aficionados... Tal y como a mi hicieron muy feliz en su momento la gran generación del 2006.



Estoy aquí para dar lo mejor de mi, al gran equipo que me hizo crecer.



Quiero que sepan que regreso con toda la actitud para sumar al esfuerzo del plantel actual y que juntos, peleemos hasta el final por el gran objetivo que ustedes y nosotros tanto anhelamos.



2. AL GETAFE, SU DIRECTIVA Y MIS COMPAÑEROS. Gracias por el tiempo que me permitieron compartir con ustedes, créanme que ha sido una experiencia enriquecedora y los llevaré en el corazón", sentenció.

José Juan Macías ya se incorporó a los entrenamientos de Chivas bajo las órdenes de Marcelo Michel Leaño y aseguró que peleará desde atrás por un puesto en el once inicial. Su reaparición con el Guadalajara podría darse este miércoles 9 en la visita a Juárez por la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Si el DT lo considera, podría ir al banco de suplentes.