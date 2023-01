Chivas: Veljko Paunovic revela un aspecto que no le gusta del futbol mexicano

Una de las máximas novedades que ha tenido el torneo Clausura 2023 de la Liga MX ha sido la presentación de Veljko Paunovic como director técnico de las Chivas del Guadalajara. El serbio ha sido la primera gran apuesta de Fernando Hierro como director deportivo del equipo rojiblanco.

Desde la pretemporada Veljko Paunovic se ha comportado como un entrenador exigente y disciplinado. En el discurso del director técnico serbio están claros los conceptos de competencia y disciplina, así como el compromiso de rescatar la tradición ganadora de las Chivas del Guadalajara.

Jugadores representativos de las Chivas del Guadalajara como Fernando Beltrán y Alexis Vega han subrayado la intensidad en los entrenamientos y el don de mando como un par de las cualidades que caracterizan en el ámbito profesional al director técnico serbio Veljko Paunovic.

Antes de llegar a conseguir títulos, Veljko Paunovic se comprometió a optimizar la contundencia de las Chivas del Guadalajara. Sólo han pasado dos partidos, pero el director técnico serbio ya detectó un rasgo que no le agrada del futbol que se practica en la Liga MX: "Hay situaciones donde se ralentiza mucho el juego, hay demasiada demora en cuanto a reiniciar".

Adaptación de Veljko Paunovic a la Liga MX

En entrevista para TUDN, previo al partido de las Chivas del Guadalajara contra los Diablos Rojos del Toluca, Veljko Paunovic comentó que en lo que lleva visto en la Liga MX "no creo que me he sorprendido mucho, pero lo que voy haciendo y adaptándome todavía es al ritmo de juego, creo que el ritmo de juego que nosotros buscamos y el ritmo (de la liga) en general es distinto y esto creo que para la manera que nosotros queremos jugar es una adaptación".