Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas del Globe Soccer Awards 2024. La ceremonia fue dominada por Real Madrid en varias categorías, pero el atacante portugués del Al-Nassr también brilló con dos galardones: Mejor jugador de Medio Oriente y Máximo goleador de todos los tiempos. Ahora bien, al margen de los premios, CR7 ganó notoriedad en la gala del viernes por sus declaraciones.

Por un lado, Cristiano respaldó públicamente a Vinícius -quien ganó el premio a Mejor jugador del 2024- al afirmar con micrófono en mano que el brasileño merecía el Balón de Oro por encima de Rodri. No conforme con ello, destacó a los Globe Soccer Awards 2024 porque sí son “premios honestos”, un claro mensaje en contra del propio Balón de Oro de France Football y el FIFA The Best.

Ahora bien, Ronaldo también dejó otras explosivas declaraciones como “el entrenador no es el problema del Manchester United” o que la liga de Arabia Saudita es mejor que la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, una que llamó la atención por encima del resto fue la de su futuro una vez que cuelgue las botas.

¿Cuál será el próximo trabajo de Cristiano Ronaldo tras su retiro?

En un momento de la ceremonia, Cristiano fue consultado sobre su siguiente paso una vez que tome la decisión de retirarse como futbolista profesional. “¿Ser entrenador o director técnico? No, pero tal vez podría convertirme en el dueño de un club”, contestó Ronaldo para el asombro de propios y extraños. Sin embargo, no aclaró si le interesaría un equipo de Medio Oriente o un desafío más grande en Europa.

Cristiano Ronaldo tiene en mente la idea de ser propietario de un club (GETTY IMAGES)

Ahora bien, es importante mencionar que ese momento no parece estar cerca, ya que CR7 manifestó en más de una oportunidad que planea seguir jugando un tiempo más. El luso todavía se encuentra en gran estado de forma y todavía tiene en la mira el objetivo de alcanzar los mil goles oficiales.

Todos los ganadores de Real Madrid en los Globe Soccer Awards 2024