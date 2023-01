Uno de los fichajes más trascendentes que se registró durante el periodo de futbol de estufa correspondiente al torneo Clausura 2023 de la Liga MX fue la incorporación del mediocampista Víctor el Pocho Guzmán a las Chivas del Guadalajara procedente de los Tuzos del Pachuca.

En entrevista con Marca, Víctor el Pocho Guzmán recordó el fichaje fallido que tuvo con las Chivas del Guadalajara en 2020 por un supuesto dopaje: "Fue como un balde de agua fría. También fue muy sorprendente, ya estábamos en enero, esa prueba había salido seis meses atrás o más. Al final de cuentas la pasé muy mal, pero tenía esperanzas de volver a jugar. Sabía que pronto se iba a solucionar por la manera en que presentaba mis pruebas, por eso regresé a jugar rápido".

Sobre la oportunidad de trabajar bajo el mando del director técnico Veljko Paunovic, Víctor el Pocho Guzmán cometó que el serbio "es una persona que en el día a día te va inyectando el sí se puede y vamos a ser mejores. Tiene una ambición de ser ganador, a él le importa el día a día. Él nos está transmitiendo lo que es estar en Chivas, perder la Copa Sky nos dolió mucho, tenemos que ganar todo, hasta las cartas y las canicas. Tenemos que ser competitivos en todo lo que hagamos. Tiene mucha hambre de hacer cosas importantes en este equipo".

Víctor el Pocho Guzmán se refirió también a la identidad que caracteriza a las Chivas del Guadalajara: jugar sólo con futbolistas mexicanos a los cuales hizo una observación para poder triunfar: "No, la verdad que no es desventaja. He sido una persona que siempre ha creído y trata de apoyar a lo que es local, todo lo mexicano. Tengo mucho amor por el país. La verdad es que hay demasiada calidad en el futbol mexicano, falta creérsela y confiar en uno mismo. Ha venido gente de fuera que dice que la calidad del mexicano está muy fuerte, incluso más que en otros países. Solo falta que el mexicano se la crea. Falta cambiarnos el chip".

Víctor Guzmán quiere volver a la selección mexicana

La historia de Víctor el Pocho Guzmán con la selección mexicana aún es muy corta: seis partidos. De hecho fue un gran ausente en la convocatori de Gerardo el Tata Martino para la Copa del Mundo Qatar 2022, pero está convencido en buscarse un lugar para el Mundial de 2026. "Sí, como no. Siempre ilusiona el poder estar en un Mundial, el poder ser seleccionado. Y pues bueno ahora que estoy acá en Chivas, espero que más jugadores de Chivas estén en la selección como era antes, pero claro, eso nos lo tenemos que ganar semana a semana".