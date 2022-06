El Rebaño Sagrado no podrá contar con su delantero estelar para el Apertura 2022, por lo que podría verse en la obligación de buscar un reemplazo en el mercado de pases.

Chivas de Guadalajara dio a conocer una noticia que compromete seriamente las aspiraciones del equipo para el Torneo Apertura 2022: la lesión de José Juan Macías. El delantero mexicano sufrió una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, por lo que será operado y se perderá todo el semestre de la Liga MX.

"La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de José Juan Macías. Tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado", confirmó el Rebaño Sagrado a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

El club, además, sostiene que el tiempo de recuperación de Macías es de ocho a nueve meses, por lo que estará lejos de las canchas, al menos, hasta principios de 2023. Esto deja a las Chivas en una posición sumamente delicada, pues Ricardo Cadena se queda sin su delantero estelar para el Torneo Apertura 2022.

Aunque el conjunto rojiblanco dio por cerrada su plantilla tras no poder concretar el fichaje de Orbelín Pineda, lo cierto es que la lesión de Macías podría cambiar radicalmente los planes del Rebaño Sagrado. Es por eso que en Bolavip hacemos un repaso de los delanteros que hay disponibles en el mercado de pases.

Henry Martín

El nombre de Henry Martín sonó con mucha fuerza en Chivas durante las primeras semanas del mercado de pases, aunque nunca se concretó nada. No obstante, la llegada de Jonathan Rodríguez al América dejaría sin protagonismo al delantero mexicano, que necesita minutos para entrar en la convocatoria del Tri para el Mundial Qatar 2022. ¿Será que ahora sí?

Eduardo Aguirre

El Mudo es otra de las opciones interesantes que tiene Chivas en el mercado mexicano, pues se trata de un delantero que cuenta con grandes registros en Santos Laguna: el delantero ha marcado 21 goles en todas las competiciones con los Guerreros. Aunque una cesión luce complicada, el club podría hacer un esfuerzo para la compra definitiva de su pase.

Roberto de la Rosa

No es un delantero del total agrado de Guillermo Almada, quien ha apostado por Nicolás Ibáñez como única referencia ofensiva en el área. Roberto de la Rosa es una opción bastante interesante para Chivas y su salida de Pachuca no sería tan complicada como parece, pero el tiempo juega en contra del Rebaño Sagrado por la cercanía del Apertura 2022.

Leo Flores

Se trata de una de las joyas de la cantera de Tigres, que conquistó el campeonato de goleo con la Sub 18 y ahora viene mostrando el mismo nivel con la Sub 20. Miguel Herrera lo hizo debutar en el duelo contra Atlas por la Jornada 17 del Clausura 2022 y tiene un margen de crecimiento muy interesante. Los Felinos no lo dejarían ir con facilidad, pero tal vez consideren un préstamo para que el delantero tenga minutos en la Liga MX.