Chivas vs. Puebla: Nicolás Larcamón se deja querer por el Guadalajara

Llega la jornada 7 del Torneo Grita México Clausura 2022, y uno de los platillos más fuertes será el duelo que enfrenteen el Estadio Akron a Chivas de Guadalajara contra el Puebla, el actual líder de la tabla de posiciones. El director técnico querido por varios equipos de la Liga MX enfrentará a uno de sus pretendientes.

Consultado por el interés del Rebaño Sagrado por poder incorporarlo, Nicolás Larcamón dijo estar consciente de todo lo que se habla sobre su desempeño y posibles destinos. No dudó en llenar de elogios a la institución Rojiblanca por su trascendencia y magnitud, sin embargo, aclaró que su cabeza está en el cuadro de La Franja.

“Es indudablemente uno de los equipos de mayor tradición en la Liga, con una popularidad enorme, no solamente en México, sino en el plano internacional. Soy el entrenador del Puebla, no es que tenga una representación puntual. Sí, reconozco lo que es a nivel tradición, historia e institucionalmente la magnitud de un equipo como Chivas, pero no más que eso”, declaró en conferencia de prensa.

“Después de lo otro, todo lo que puede posibilitarse en un futuro estoy ajeno, porque en definitiva son cosas que no son concretas, es parte de una cuestión que potencialmente puede darse a futuro, pero que no atiendo para nada porque si tengo que pensar en algo que quiero a futuro es que disputemos nuevamente instancias decisivas del torneo, que juguemos Liguilla y trascendamos en la Liga y con la ilusión de seguir regalándole, junto al grupo de jugadores, a la ciudad noches como las que nos ha tocado vivir, pero que en instancias decisivas son más mágicas”, concluyó.

Larcamón disfruta del presente de Puebla

Un fiel reflejo del impacto y lo paradójico del éxito del humilde Puebla para con los poderosos de la Liga MX, es el disfrute de Larcamón: “Lo que tiene que ver con la resonancia que viene teniendo nuestro gran presente, disfrutándolo y defendiéndolo día a día junto al grupo de jugadores, con trabajo, con inteligencia para saber convivir con todo lo que gira en torno. Muy conectados con el presente, con el equipo, con todo lo lindo y la responsabilidad de saber defenderlo desde mi función".