Este domingo, por la undécima jornada del Clausura 2022 de la Liga MX, tendrá lugar una nueva edición del Clásico Tapatío entre Atlas, que hará de local en Jalisco, y Chivas de Guadalajara. En el último enfrentamiento entre ambos, en el estadio Akron, la victoria fue para Los Zorros, que finalmente terminarían coronándose campeones.

Por ese antecedente es que Chivas no solo irá a buscar una victoria que le urge por lo irregular de su presente, sino que también es que intentará tomarse revancha de la derrota que Atlas le propinó ante mayoría de su gente. Y ahora que la situación es inversa, no podía ser mejor momento para hacerlo.

En la previa del encuentro fue el mediocampista Alan Torres, formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño, quien aseguró que la condición de visitante no es algo que afecte a un equipo de la magnitud de Chivas. “Aunque no tendremos a la gran parte de nuestra afición, la verdad es que somos locales en cualquier estadio en donde nos paramos y no le veo gran diferencia”, señaló.

El poder tomarse revancha de la última derrota también es algo que pesa en la cabeza del futbolista: “Queda esa espina clavada, porque fue un partido muy complicado, porque nosotros siempre estuvimos combatiendo, buscando oportunidades, pero es una gran oportunidad para tomar revancha y revertir lo que pasó el partido pasado”, manifestó.

Torres adelantó cuál será la clave del partido

En busca de esa victoria de doble valor, por el rival y por la necesidad, Alan Torres destacó dónde podrían estar las claves del partido para poder obtener un resultado favorable. "Por el buen funcionamiento que hemos tenido, lo que se ha venido trabajando, tener el balón es algo que nos va a ayudar bastante. Y mejorar la contundencia", analizó.