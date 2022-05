Amaury Vergara, dueño de Chivas de Guadalajara, no recibió un buen trato de parte de la afición en la Final de la Liga MX Femenil ante Pachuca, en la que pese a todo terminó celebrando junto al grupo de futbolistas el segundo título de su historia, que rompió además con una hegemonía de siete años de los equipos regios.

Habiendo notado los abucheos a Vergara cuando este bajó al campo para compartir el festejo, la goleadora histórica de Chivas Alicia Cervantes lo catalogó como un acto de injusticia. “A veces somos injustos con la gente que nos apoya, sin ellos no tendríamos lo que tenemos como este estadio, las comidas, el césped, no nos hace falta nada y gracias a él tenemos todo”, comenzó diciendo.

Y agregó: "A la afición le debemos mucho, pero hay que reconocer que hay mucha gente detrás para hacer esto posible. Estas cosas nos están pasando por algo. Hemos sufrido, batallado y en algún momento estaremos en el suelo, pero vamos a sacar el barco a flote y vamos a seguir adelante".

Amaury Vergara también se refirió a los abucheos de la afición

En diálogo con TUDN luego de la coronación,el dueño de Chivas de Guadalajara se comprometió a hacer crecer todas las divisiones y categorías del club, además de referirse al tratamiento hostil que recibió de parte de un grupo importante de aficionados que se hizo presente en la final de la Liga MX Femenil ante Pachuca.

“Luchamos contra mucho escepticismo, sé que hay mucho aficionado que no me quiere, hoy me lo dejó saber. Y bueno a mí lo que me apasiona es el amor que le tengo a este equipo, no tengo nada que demostrar como presidente, creemos en lo que hacemos, estoy convencido en que vamos a mejorar cada vez más en todas las categorías”, manifestó.