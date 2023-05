David Ochoa vive uno de los momentos más complicados de su carrera, pues el portero de 22 años fue dado de baja del Atlético San Luis por múltiples indisciplinas, hablándose de que tiene grandes condiciones pero no logra asentarse fuera del campo.

Entre su experiencia, el nacido en California estuvo en las fuerzas básicas de Chivas, revelando en un documento publicado en 2021 para The Players Tribune las dificultades que enfrentó al intentar formar parte de las inferiores del equipo rojiblanco.

Ochoa afirma que sus compañeros más jóvenes lo acosaban y le realizaban bullying, criticándolo por ser estadounidense y tener dificultades para hablar español. Esto afectó su estado de ánimo y lo llevó a experimentar depresión, aunque en ese momento no lograba identificarla.

“Como había venido de los Estados Unidos, yo siempre era el gringo. Para ellos, era el niño americano malcriado que tenía todo a disposición… Y cada vez que me equivocaba en alguna palabra —porque mi español no era tan bueno como el de ellos— me lo echaban en cara: ¡Pinche gringo! Yo no entendía que estaba deprimido. Sólo sabía que otra vez estaba odiando mi vida. Odiaba muchísimo ser siempre el diferente, pues en Estados Unidos yo era The Mexican”, contó entre otras cosas hace dos años.

David Ochoa tiene como ídolo a Memo Ochoa

El portero también mencionó que su familia apoya al Guadalajara, pero su máximo idolo era Guillermo Ochoa, portero del América en ese entonces. Para la Copa Oro 2021, Gerardo Martino lo invitó a formar parte de la Selección mexicana en la previa del torneo, aceptando el llamado.