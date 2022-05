El mercado de fichajes ha comenzado después de que arrancara la última etapa del Clausura 2022 de la Liga MX, donde los equipos han comenzado algunas limpias, pues están en busca de nuevos elementos, tal es el caso de las Chivas de Guadalajara, quienes decidieron no seguir contando con el guardameta mexicano, Raúl Gudiño, quien ante esta negativa dio un desgarrador adiós a los aficionados rojiblancos y a la institución donde se mantuvo más de una década.

De acuerdo a ESPN, Gudiño reveló que su intención era continuar con el Rebaño Sagrado: “Fue mi idea quedarme en Chivas, estar en esta institución y lo único que puedo decir es que llegué jugando y lamentablemente, por la lesión de un compañero, pero también me voy jugando que es lo más importante y es con lo que me quedo”, apuntó el canterano del Rebaño Sagrado, quien reconoció estar desconsolado por esta decisión.

“Triste por no haber llegado a un acuerdo ni nada, creo que ambas partes hicieron un gran esfuerzo, pero al final es futbol, toca seguir otros caminos y metas para seguir adelante, duele el no seguir en el club que me vio nacer, en donde me formé, en el club donde prácticamente es mi vida al estar desde los 11 años aquí, pero son etapas, nos vamos tristes, a todos nos duele irse de su casa, pero seguimos aspirando y preparándonos para lo que viene”.

Y es que el futuro de Raúl es incierto hasta el momento situación que lo coloca a buscar lo más pronto posible un nuevo destino para no perder continuidad, y a su vez para conseguir dejar su etapa con Guadalajara atrás, lo más pronto posible, pero aún no se sabe si su futuro seguirá en el balompié mexicano o posiblemente en el extranjero, donde ya tiene experiencia pues fue parte del Porto.

“Son cosas que van pasando en la carrera, quiero aspirar e ir por más y me tocó hoy, es una etapa que se cierra, es un paso que damos, nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante, esperamos que vengan cosas mejores siempre. Pronto les tocará saber algunas cosas, creo que veremos lo que se prepara en un futuro, ahorita estamos analizando cuál sería la mejor opción para tomarla”, concluyó el tricolor.