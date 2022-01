Luego del prometedor inicio de las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2022 con un contundente triunfo sobre los Cañoneros del Mazatlán, parece que la decisión del director deportibo Ricardo Peláez de respaldar a Michel Leaño como director técnico ha sido acertada.

Al interior del Rebaño, el defensa Antonio Briseño habló de las ventajas que tiene haberle dado el voto de confianza a Michel Leaño. "Es mexicano, joven y es bueno que salgan esos tipos de entrenadores. Sabe qué quiere, nos lo hace saber y está rodeado de gente capacitada con auxiliares que lo complementan. Es un gran gestor, se acerca mucho al futbolista, es joven y entiende lo que vivimos como futbolistas. Ha venido como anillo al dedo".

Hace unos 15 años que Antonio Briseño conoce a Michel Leaño. El Pollo considera que su actual director técnico ha sido fundamental en su carrera. "Lo conozco desde que tengo 12 años. He crecido con lo que él me ha enseñado. Él estuvo conmigo, me ayudó cuando fui campeón del mundo, habló conmigo, me comentó sus sueños, yo a él los míos y a lo largo de mi carrera, él ha estado ahí. Hoy gracias a Dios nos juntamos en Chivas. Me identifico con él porque es joven, tiene sueños y no le da miedo nada".

¿En qué se parecen Leaño y Mourinho?

Marcelo Michel Leaño nació el 14 de febrero de 1987 y debutó como director técnico en la Liga MX en el torneo Clausura 2015. Asumió el mando del Guadalajara en el Apertura 2020 y ha afrontado el escepticismo porque no fue futbolista profesional, pero Antonio Briseño tienen capacidad y potencial y lo equiparó como uno de los entrenadores de la elite internacional.

“Ha estado toda su vida ligada el futbol, tiene una amplia experiencia porque ha estado rodeado de grandes personajes como César Luis Menotti o Johan Cruyff, le apasiona el juego y lo ha estudiado. Uno de los mejores entrenadores del mundo es José Mourinho y nunca fue futbolista. Eso no te define si eres bueno o no como entrenador. Muchos que no jugaron tienen otra perspectiva y es muy bueno para los que estamos dentro", apuntó Antonio Briseño.