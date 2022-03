Sin duda Javier Hernández vive un gran momento en Los Angeles Galaxy, tras un 2021 que lo tuvo en un gran nivel en la MLS. A pesar de esto, el atacante volvió a ser noticia luego de que haya estallado contra los medios de comunicación por el tratamiento que sus declaraciones cuando habló de la condición que pondría para volver a vestir el jersey de Chivas.

La actualidad del atacante en el futbol estadounidense es muy buena debido a que en la última temporada tuvo una gran presencia ya que marcó 17 goles en 21 partidos, mientras que en la anterior solo había marcado uno en once. A su vez, en el inicio de la 2022 ya lo tiene con dos anotaciones en cuatro partidos.

Por otro lado, en las últimas horas, el mexicano volvió a ser notica debido a que estalló en las redes sociales contra los medios comunicación. En esta ocasión, Chicharito salió aclararle a los fanáticos y portales deportivos que era un juego el desafío que le planteó Rivers, streamer de Twitch, cuando le consultó por cuántos bits regresaría a Chivas. “Quería comentar algo muy rapidito, que se está dando mucho y ya sabe es con los medios de comunicación sobre si me regreso a las Chivas. Estaba bromeando con Rivers. Creo que le pedí un millón o cinco millones de bits. Esta para hacerle un poquito a la mamada”, comenzó el futbolista.

Y agregó: “Saben lo que es Chivas para mí, pero ahorita estoy feliz de la vida con la institución más grande de la MLS, como lo es LA Galaxy, con la confianza que tienen en mí. Y, como siempre lo he dicho en cualquier entrevista, no sé cómo, ni dónde ni cuándo me voy a retirar. En cuanto lo sepa lo podría decir y a qué club. Pero ahorita tengo contrato con el Galaxy estoy feliz y eternamente agradecido y quiero hacerlo mayor y dar lo mejor para que seamos campeones”.

Chicharito habló de Chivas y les dejó un recado a los medios

Por último, Javier Hernández habló de las Chivas para decirle que está totalmente agradecido, pero dejó bien clara su postura con un duro mensaje para los medios de comunicación. “Como lo saben, el agradecimiento que les tengo a las Chivas, a ese club que me hizo como jugador y luego medio la oportunidad para irme a Europa. Pero lo quería dejar muy claro para que no estén maman** los medios de comunicación. Sí, para que no estén maman** los medios de comunicación”, finalizó Chicharito.