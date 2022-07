Contra todas las críticas que aparecieron durante la semana, Santiago Ormeño presentó exámenes médicos en Guadalajara y quedó a un paso de convertirse en futbolista de Chivas para el Apertura 2022 de la Liga MX. Pero este martes, y de acuerdo con la información de W Deportes, el panorama se complicó...

Todo está listo para que el delantero de la Selección de Perú, pero nacido en México, pueda vestir la playera del elenco tapatío desde el fin de semana. Sin embargo, un elemento del plantel del Rebaño Sagrado estaría mostrándose en rebeldía y entorpeciendo la negociación entre las partes por el atacante.

"¿Por qué Santiago Ormeño no ha entrenado y no lo han anunciado? Muy sencillo: Javier López no ha renovado con Chivas y no quiere ir a Pachuca. Desde ayer en la mañana dijo que no iba a firmar y se está tambaleando la negociación", informó Jesús Hernández, diciendo que no son transacciones distintas.

"No ha querido tomar el avión a Pachuca. Quiere quedarse en Guadalajara. ¿Qué va a pasar? Se pone brava la situación", agregó dicha fuente, que además tiene llegada al entorno de Chofis López. Las próximas horas serán claves para saber cómo se desarrollará la negociación con Grupo Pachuca.

¿Cómo le fue a Santiago Ormeño en la temporada?

Con la cabeza puesta en la posible clasificación de Perú al Mundial de Qatar, que finalmente no pudo concretarse, el delantero vistió la playera de León durante la pasada temporada. Fue titular en ocho oportunidades pero registró 881 minutos: solamente le marcó un gol a Mazatlán en marzo del 2022.