El flamante entrenador de la Selección Mexicana no los citó en su primera convocatoria y ellos se destacaron en los juegos de la Liga MX.

La Selección Mexicana ya se está entrenando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México de cara a lo que serán los partidos por la Liga de Naciones Concacaf a fines de mes. Diego Martín Cocca, de esta manera, tiene su primer contacto con los jugadores que eligió en su convocatoria, misma que trajo algunas sorpresas.

Es que, además de la presencia de algunos futbolistas que no estuvieron en el ciclo de Gerardo Martino, el entrenador argentino dio la nota al no citar a elementos que están atravesando un gran momento. Y ellos respondieron: en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX se destacaron con goles y dejaron en claro que merecen el llamado. ¿De quiénes estamos hablando?

Víctor Guzmán - Deportivo Guadalajara

El Pocho guió a Chivas a una nueva victoria, esta vez frente a Santos Laguna. Abrió el marcador a través de un buen cabezazo y estiró su buena racha; luego, manejó los tiempos del partido y fue una de las figuras en el Estadio Akron. Todos los fanáticos rojiblancos lo piden a gritos para la Selección Mexicana...

Rogelio Funes Mori - Rayados de Monterrey

El Melli alcanzó su octavo grito en el campeonato ante Juárez. Fue el encargado de sellar la goleada 3-0 con un tanto a pura jerarquía: recibió un servicio aéreo y cuando todos esperaban un cabezazo, se tomó un tiempo más en el área y controló con el pecho. Posteriormente, dejó sin opciones a Talavera. Calidad.

Javier Eduardo López - Pachuca

No podía faltar la Chofis. Una de las grandes figuras del elenco Tuzo, brilló en el Estadio Azteca frente al América y fue el encargado de marcar el 0-1 con un enorme derechazo. "Yo también quisiera saber (por qué no fue convocado al Tri). Voy a seguir trabajando, echándole ganas, dando lo mejor de mí y seguir preparándome para que si me llega la oportunidad, pueda estar preparado", declaró para TUDN.