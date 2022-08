Chicharito vivirá este miércoles 3 de agosto un día muy especial, cuando se reencuentre con Chivas, el equipo de sus amores en una edición más de la Leagues Cup, torneo que se juega en los Estados Unidos.

Galaxy desea llevarse la victoria ante el cuadro Rojiblanco, sabiendo que no atraviesan el mejor momento en la Liga MX y que incluso se empieza a especular sobre la continuidad de Ricardo Cadena en la institución.

El comité organizador pactó una conferencia de prensa en la cual estuvieron los estrategas y los capitanes, haciendo presencia Chicharito Hernández y Fernando Beltrán, con el atacante dejando conceptos muy interesantes.

Javier sabe que Guadalajara no vive el mejor de los momentos, proponiendo la que para él sería una solución: "Necesitan hacer jugadores porque salir al mercado es muy complicado para ellos. Sería un 80 por ciento de jugadores de casa y 20 de afuera. Les venden los jugadores más caros porque los otros clubes saben de su urgencia. Hay que tener paciencia con los procesos, aunque tarden en llegar los logros".

Igualmente, afirmó desconocer los motivos por los que hay elementos que no quieren arribar al Rebaño: "Yo no puedo hablar por los otros jugadores. No sé qué estén pensando ni cuáles sean sus prioridades. Lo único que puedo decir es que jugar en Chivas sería algo muy bueno para sus carreras. Para mí fue un sueño jugar en el club con el que mi abuelo fue campeón", aseguró el atacante.

Un partido muy especial

La contienda entre Hernández Balcázar y Guadalajara está pactada para este miércoles 3 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del Centro de México. La última ocasión que el tres veces Mundialista se enfrentó a Chivas ocurrió en el 2010, vistiendo la camiseta del Manchester United.