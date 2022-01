Este jueves dará inicio un nuevo certamen de la Liga MX. El Torneo Clausura renueva las esperanzas para varios equipos y Chivas es uno de ellos. Después de una irregular campaña, los dirigidos por Marcelo Michel Leaño buscarán mejorar lo hecho en los últimos años para darle una alegría a su afición.

Quien se refirió a las expectativas para el año entrante, fue el capitán del equipo, Jesús Molina, referente desde hace ya algunas temporadas. El mediocampista de 33 años, además, señaló qué representa defender la camiseta del Rebaño Sagrado: “Desde que llegué he entendido la magnitud de lo que representa Chivas, que no es sólo lo que hacemos dentro, sino lo que la gente ve fuera”, contó en diálogo con TUDN.

Por otro lado, Jesús Molina demostró su confianza de cara al nuevo torneo, pese a que aún se espera por nuevos refuerzos: "Estamos mentalmente preparados. Creo que estamos para pelear arriba. Tú ves línea por línea, tenemos jugadores de selección, te puedo mencionar muchos casos, Angulo, Alexis Vega, Roberto 'Piojo' Alvarado que llegó ahora, el Tiba, Olivas, jugadores que en cualquier equipo jugarían y es cuestión de embonar esas posiciones".

Lo que significa representar a Chivas

Asimismo, el capitán del Rebaño también mencionó la relevancia del club al que representa: "Chivas no es para todos, es un equipo diferente. El entorno es negativo porque cuando las cosas no salen bien, la crítica está a full, estamos en el ojo del huracán, entonces eso implica ser más profesional, más comprometido. El talento no basta. Si no lo pules y lo pones al servicio del equipo, en Chivas no va a funcionar”, avisó Jesús Molina.

En el último torneo, la afición del equipo comenzó a mostrar con frecuencia su inconformismo con lo hecho por los jugadores, e incluso fue despedido de su cargo Víctor Manuel Vucetich. Con la llegada de Leaño, Chivas sólo alcanzó a jugar el Repechaje, el cual perdió ante Puebla por penales.