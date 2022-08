En días pasados se cumplieron 10 años de la gran hazaña de la selección mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 al vencer en la final a Brasil en el estadio de Wembley y fue la ocasión ideal para recordar a los integrantes de aquel Tri, entre ellos Jorge el Chatón Enríquez.

En la actualidad, Jorge el Chatón Enríquez se encuentra sin equipo. El mediocampista debutó en la primera división del fútbol mexicano en el torneo Bicentenario 2010 con las Chivas del Guadalajara y en México jugó también León, Santos, Coras y Venados. En el extranjero estuvo en el Omonia Nicosia de Chipre y en el Salamanca de España. En México también militó para el Club Veracruzano de Futbol Tiburón de la Liga de Balompié Mexicano.

Lo más reciente que se supo de Jorge el Chatón Enríquez fue que estaba como directivo en un club español y a sus 31 años, sin haberse consolidado en un equipo, parece un jugador retirado, y la gente tiene la percepción de que no triunfó en el futbol, él mismo lo reconoce: "Tal vez, por no rendir como se esperaba o no cumplir las metas que mucha gente pensó que pude haber cumplido".

Jorge el Chatón Enríquez jugó para las Chivas del Guadalajara entre 2010 y 2015, y en ese lapso pudo haberse marchado al futbol de España, pero en su moment el club rojiblanco no lo apoyó como en la actualidad Cruz Azul impulsó a Santiago Giménez y el América a Jorge Sánchez. Así recuerda el mediocampista esa oportunidad fallida: "Una noche me llevaron a cenar al Barcelona, estaba cerca de ahí. Se presenta un directivo de Espanyol y me comentaron que ya tenían mucho tiempo siguiéndome. Y era triste porque yo les decía (a Chivas), les pedía de favor que me dejaran ir, que yo ya sentía que algo se estaba cocinando, que era mi momento".

A meses de haber salido de los Venados de Mérida, Jorge el Chatón Enríquez lamentó que de él se haya formado una imagen de jugador indisciplinado, y por eso le costó trabajo encontrar equipo: “No solo la gente y los medios se crean una imagen, sino también los clubes. Ya llegas con una estampa o etiqueta que tienes que borrar. Yo no culpo a nadie, tuve la responsabilidad y la culpa de que se hablara de mí de esa manera".