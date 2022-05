En Chivas de Guadalajara todo parece fiesta, y es que el equipo rojiblanco está más que contento después de conseguir la tan socorrida renovación de Alexis Vega. Tal ha sido la euforia que el propio futbolista ya comenzó a hacer algunas peticiones directamente a sus amigos y ex compañeros en esta nueva etapa que le depara con el Rebaño Sagrado, pues espera contar en el campo de juego con sus elementos de más confianza.

Durante una charla en la modalidad de Spaces en Twitter, el goleador de los rojiblancos externó a la afición de Chivas cómo se sentía por su renovación. Cuando estaba más entrado en los comentarios del público, Vega y los creadores de esta plática se percataron que uno de los que estaba en este evento era nada más y nada menos que el futbolista mexicano, Alan Pulido, quien fue en su momento elemento de los rojiblancos.

Ante esto, le solicitaron al atacante del Rebaño Sagrado que le enviara un mensaje al actual jugador del Sporting Kansas City. Mientras que Vega al notar la presencia de su amigo y cerciorarse de que sí era él, le hizo una inesperada solicitud al polémico futbolista, pues le pidió que por favor volviera a su regreso a la escuadra tapatía.

“Alan Pulido está conectado, nos está escuchando”, señaló Alexis Vega. Lo cual derivó en la solicitud de Vega a su amigo: “Qué regrese a Chivas. Puro Chocolate, puro chocolate”, agregó Vega. Situación que provocó la reacción de uno de los seguidores del equipo rojiblanco, quien le respondió al recién renovado: “Alexis, yo estoy contigo, yo también quiero a Alan Pulido de regreso”.

Tras responder varias preguntas de los aficionados, nuevamente Alexis pidió a los seguidores del Guadalajara que insistieran y presionaran por medio de redes sociales para que regrese Pulido a las filas de Chivas. Mientras que también prometió a una aficionada realizar un festejo en honor a su padre, quien falleció en el pasado octubre. Vega ofreció que, en caso de hacer un gol, besaría el escudo y haría la seña de corazón en honor a Jorge Mendoza Contreras.

¿Por qué salió Pulido de Chivas?

El atacante de la MLS reveló en febrero de 2020, que dejó de portar los colores rojiblancos por una cuestión de apreciación por parte de la directiva rojiblanca: "No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un dialogo con la directiva y me busco Sporting. Eso me gusto, por eso tomé el reto. Nunca hablé con Peláez y Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así”, confesó a ESPN.