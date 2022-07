Un punto en dos partidos como local sin haber anotado un solo gol en el estadio Akron son dos indicios de que la mejora que las Chivas del Guadalajara tuvieron en el cierre del torneo Clausura 2022 cuando Ricardo Cadena asumió como director técnico interino son un espejismo.

Ricardo Pelaéz, director deportivo de las Chivas del Guadalajara, anunció el respaldo del club para que Ricardo Cadena iniciara el torneo Apertura 2022 con objetivos replanteados desde el inicio, pero ante los resultados que se dieron frente a Bravos de Juárez y Atlético de San Luis su continuidad estaría muy pronto en riesgo.

Ricardo Cadena está bajo presión

Muy pronto se ha generado un entorno negativo para las Chivas del Guadalajara en el torneo Apertura 2022 por sus malos resultados en sus dos primeros partidos jugados como local en el estadio Akron en los que no pudieron marcar gol: empate 0-0 con Bravos de Juárez y derrota por 0-1 ante Atlético de San Luis. El periodista André Marín adviritió en su columna publicada en Mediotiempo que “El Guadalajara está igual o peor que el torneo anterior, no pasa nada con Chivas. Ricardo Cadena se dice apenado y la presión empieza en el Guadalajara. Acuérdense de mí, pronto, si no es que ya empezarán a sonar nombres para la dirección técnica”.

Histórico del futbol mexicano sacó la cara por Santiago Ormeño

En paralelo a las críticas por los malos resultados de las Chivas del Guadalajara en el arranque del torneo Apertura 2022 también ha sido tema de conversación la llegada como refuerzo de Santiago Ormeño que ha sido muy cuestionada por ser delantero de la selección peruana. Juan Francisco Palencia, exjugador y exdirector deportivo del Rebaño, salió a apoyar su llegada al club rojiblanco: "Santiago es tan mexicano como los que somos mexicanos porque conozco a su padre. Hizo lo mismo que hicieron muchos naturalizados, la única oportunidad de ir a una selección absoluta era con Perú, porque en México no tenía cabida. Tiene dos pasaportes, el peruano y mexicano", dijo el Gatillero a Fox Sports.