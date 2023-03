A Francisco Palencia parece no haberle gustado nada la elección del nuevo entrenador de la Selección Mexicana. "Se burlan de nosotros en Argentina. Cocca es el nuevo entrenador de México, se ríen de nosotros, ¿quién es Diego Cocca en Argentina? Nadie", dijo días atrás. Ahora, volvió a dejar en claro que el bicampeón con Atlas no era su preferido.

En diálogo con Mediotiempo, Paco Palencia opinó sobre la llegada de Diego Cocca al Tri: “Yo no me siento identificado con él, y no estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente lo que digo es que no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, manifestó.

Palencia prefería otras alternativas como Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Jaime Lozano, o hasta incluso, Rafa Márquez: “Al final, creo que tenías opciones en la cartera con gente que era capaz, y te repito, yo al final no me siento identificado con el seleccionador nacional, y no estoy cuestionando su calidad como entrenador, que ya lo ha demostrado, pues fue campeón, a su estilo".

El exjugador de la Selección Mexicana también habló sobre los planteamientos de Cocca durante su estadía en la Liga MX: “Ha sido un par de veces Campeón, pero aquí en México no le había ido bien, hasta que llegó al Atlas; jugando de cierta manera para lograr los resultados es Campeón, es un futbol que yo no comparto, no me gusta ese estilo defensivo y al contragolpe, aunque al final es muy válido", remarcó.

Su preferencia en cuanto a estilo

"El juego de posesión es el que más me gusta; con la pelota juegas, y sin la pelota corres, entonces a mí me gusta terminar las jugadas cuando llegas al último tercio y al arco rival, el otro es el contragolpe, que usa él, y el otro es el juego directo, una combinación que usa".

No ve cambios en el Tri

"Con Tigres no tuvimos oportunidad de verlo realmente cómo iba a ser con un equipo más poderoso, y ahora con la Selección yo no he visto algo que haya cambiado, o una evolución aunque sea muy pequeña, jugamos igual que con Martino (Gerardo)”.