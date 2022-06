Con el pie derecho comenzaron las Chivas del Guadalajara sus partidos de pretemporada en territorio estadounidense al imponerse con un contundente marcador a los Guerreros del Santos. Este sábado 18 de junio de 2022, el Rebaño se enfrentará al Atlas en el estadio Seatgeek de la ciudad de Chicago.

En el partido ante el Santos, los mediocampistas Gael Sandoval y Fernando Rubén González, ambos refuerzos, jugaron el primer tiempo; en la segunda mitad fue el turno para Alan Mozo, el otro refuerzo y en cuanto a más llegadas al equipo rojiblanco, trascendió que la posibilidad de fichar a Orbelín Pineda sigue latente.

Santa victoria del Rebaño en Salt Lake

Las Chivas del Guadalajara cumplieron en su primer partido de preparación en Estados Unidos como parte de la pretemporada para el torneo Apertura 2022 al vencer 3-1 al Santos en el estadio Rio Tinto de Salt Lake. Antonio Briseño (26') y José Juan Macías (73’ de penal y 77’) anotaron por el Rebaño; Matheus Doria (52’) marcó por los Guerreros.

Aún hay esperanzas por Orbelín Pineda

A pesar de que se ha mencionado que Orbelín Pineda no regresaría por ahora a México a pesar de las propuestas que le hicieron los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas del Guadalajara, en el Rebaño todavía hay esperanzas de repatriarlo. Según el periodista Jesús Hernández, el representante del Maguito le dijo al club rojiblanco que "seguía estudiando las ofertas de Chivas del AEK de Grecia y de algunos otros equipos de España. No hay un no definitivo de Orbelín Pineda, hay confianza en que a final de cuentas haya una decisión positiva para el Rebaño y que venga a préstamo".