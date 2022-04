Chivas no vio acción este fin de semana, luego de que el encuentro que debía jugar ante Monterrey se suspendiera por un concierto en el Estadio Akron. Con los resultados de la jornada 12, el Rebaño quedó fuera de los puestos de Liguilla, pero aún debe completar un juego pendiente. Mientras tanto, Marcelo Michel Leaño no le esquiva a la responsabilidad y reconoce que el objetivo es pelear por el título.

Con cuatro encuentros sin conocer la victoria, producto de tres empates y una victoria, Chivas buscará sumar tres puntos importante ante un rival directo como lo es Toluca, quien con la misma cantidad de partidos disputados, posee tres unidades menos. El choque tendrá lugar en próximo 9 de abril, en el Estadio Nemesio Diez. Los de Ignacio Ambriz vienen de obtener una importante victoria frente a Puebla.

Dos posibles salidas

Las finanzas no están del todo bien en Chivas, y ese es uno de los motivos por los que se complica la renovación de Alexis Vega. por eso, finalizado el Clausura 2022, ya se piensa en lo que será el mercado, donde se negociará a dos futbolistas que no terminan de convencer a Marcelo Michel Leaño. En principio, Gilberto Sepúlveda y Jesús Sánchez no serían considerados. El primero, para peor, es uno de los sueldos más altos del plantel, por lo que su salida alivianaría la presión económica.