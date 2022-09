Hacia finales del año 2020, el escándalo de indisciplina sacudió a las Chivas de Guadalajara y la directiva fue muy tajante en su decisión, separando a los futbolistas involucrados. Los mismos tomaron nuevos rumbos, y a pesar de contar con contratos vigentes, los altos mandos del Rebaño Sagrado se encargaron de cerrarle las puertas una y otra vez.

Uno de esos nombres es el de Alexis Peña, quien actualmente se desempeña con los Rayos del Necaxa a préstamo, y cuenta con un rol trascendental en la defensa del equipo de Jaime Lozano durante este Torneo Apertura 2022. Sin embargo, su vínculo acaba a finales de este año y debería reportar precisamente con el cuadro tapatío, dueño de su carta.

En la previa del encuentro de los Hidrocálidos ante Xolos de Tijuana, por la jornada 15 de la Liga MX, el central de 26 años brindó una conferencia de prensa donde afirmó que en diciembre reportará en Valle Verde con las Chivas. ¿Qué dirán Ricardo Peláez y Amaury Vergara?

"He estado muy contento aquí todo este año creo que se ha notado, he sido feliz, pero acabando el torneo se acaba el préstamo. Me quedan seis meses con Chivas y tendré que como la persona responsable que soy presentarme para termina mi contrato, y después ver qué es lo mejor y decidir",

Lo último que dijo Ricardo Peláez

La última palabra oficial desde Chivas de Guadalajara la dio Ricardo Peláez a través de una videoconferencia brindada en enero de 2022, donde aseguró que Chofis López, Alexis Peña y José Juan Vázquez nunca volverán a vestir la playera del equipo Rojiblanco "por falta de valores".