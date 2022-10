Macías no se quedó callado y lanzó una dura crítica contra la Liga MX: "Por eso es que no trasciende..."

Chivas de Guadalajara tiene un proyecto ambicioso en el que espera ver resultados importantes a mediano plazo. La llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva contempla un crecimiento desde las bases del Rebaño Sagrado, aunque hay quienes lo consideran insuficiente para acortar distancias entre la Liga MX y Europa.

Ese es el caso de José Juan Macías. El delantero, que tuvo un breve paso por el Viejo Continente al pasar por el Getafe durante unos meses, asegura que hay una razón fundamental por la cual los talentos mexicanos tienen complicado dar el salto a Europa: las altas pretensiones económicas de los clubes de la Primera División.

“Es muy sencillo, ¿en cuánto me querían vender a mí? 15 millones. Y en cuánto van vendiendo a los sudamericanos, siendo que yo tenía tres veces más goles que el nombre que quieras a mi edad, no había en Sudamérica un jugador con más goles que yo. De los que se fueron al Real Madrid. Rodrygo en ese entonces no se acercaba ni tantito a mí", dijo en el canal de YouTube Mentor Bets.

En ese sentido, el goleador de Chivas de Guadalajara sostiene que estuvo en la mira de varios clubes importantes de Europa, pero que no intentaron su fichaje cuando se enteraron del precio que le puso el Rebaño Sagrado. Es por eso que, a juicio de Macías, en el Viejo Continente terminan buscando talentos sudamericanos.

“Tuve la posibilidad de ir a grandes equipos, pero los precios siempre te frenan, pero es algo que está aquí y por algo el futbol mexicano no ha trascendido”, expresó Macías, quien todavía está recuperándose de la lesión que lo apartó de los terrenos de juego justo antes de comenzar el Torneo Apertura 2022.