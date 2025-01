Sin lugar a dudas, que la rivalidad que más expectativa generó en su momento y más secuelas dejó en el futuro fue la que tuvieron Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. El irlandés y el ruso se vieron las caras en 2018 en UFC y la victoria fue para el artista marcial de Daguestán. Pasado el tiempo, la confrontación entre ambos se mantiene y en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo.

ver también Ilia Topuria y su sensación al tener cerca a Conor McGregor, de un campeón de UFC a otro

En una entrevista con el canal oficial de la segunda compañía más importante de artes marciales mixtas en el mundo, PFL (ex Bellator), Khabib fue contundente a la hora de analizar la superioridad de los luchadores de Daguestán en el octágono y la comparó con el nivel de los irlandeses, debido a que el próximo 25 de enero se enfrentarán Usman Nurmagomedov y Paul Hughes por el título ligero de PFL.

El cruce entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor

“Irlanda no tiene luchadores, hermano. Seamos honestos. ¿Cuántos luchadores de Irlanda? Paul Hughes y Conor McGregor. ¿Y quién más?. No hay luchadores, hermano. Si vienes a Daguestán, puedes entenderlo. Ya sabes, muchas organizaciones ni siquiera contratan luchadores de Daguestán porque les preocupa que cualquiera pueda convertirse en campeón… El nivel de MMA de Daguestán está aquí (alza su mano), pero el nivel de Irlanda no es ni la mitad del nivel de Daguestán”.

Publicidad

Publicidad

Khabib Nurmagomedov venció a Conor McGregor por sumisión en 2018. (GETTY IMAGES)

La respuesta de McGregor no tardó en llegar y es que Conor utilizó sus redes sociales para mandar un duro mensaje que a las pocas horas fue eliminado. En el mismo, el irlandés expresó su despreció hacia la comunidad de Daguestán e insultó de manera repetida a Khabib. Ninguno de los dos se ha vuelto a expresar, por lo que parece que se han quedado satisfechos, al menos por ahora.

“Todos ustedes, lameculos, han estado por todos lados durante años, no han defendido su posición. Son cosas repugnantes, mírense ahora. Se merecen exactamente lo que tienen, nada. Nada. Vagabundos traidores. Los dientes amarillos a los que llamamos “ustedes”. Sesos de guisante en una jaula. Para mí es vergonzoso”, comenzó diciendo McGregor.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuándo pelea Ilia Topuria? Posibles rivales y fecha

Y además, agregó: “Nunca pronuncies mi nombre, no estás a mi nivel. No somos iguales. No te represento a ti ni a ninguno de ustedes. Represento la grandeza… sostén el escupitajo de mi portador. Ese es tu nivel”.