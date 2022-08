"No sé si me vayan a renovar": Chicharito Hernández reafirma su amor por Chivas y no descarta un regreso

En el marco de la Leagues Cup, Chivas sufrió una nueva derrota y agudizó su crisis futbolística. El equipo dirigido por Ricardo Cadena cayó por 2-0 ante Los Angeles Galaxy. Al término del encuentro, Chicharito Hernández habló sobre un posible regreso al Rebaño.

El delantero mexicano dejó en claro su amor por el Chivas y no descartó una segunda etapa en el club: "Estoy agradecido con Los Angeles Galaxy y por cómo me ve en la Liga. Yo lo di todo en esta institución. Ya veremos en el futuro, yo no sé qué vaya a suceder el próximo año", expresó.

Chicharito Hernández acaba contrato en diciembre y resta ver si el club estadounidense quiere seguir manteniéndolo como jugador franquicia. "No sé si me vayan a renovar. Yo amo a Chivas y siempre lo amaré hasta que me vaya de este mundo. Si habrá una segunda etapa, espero que sea la mejor, y si no la hay, espero que la gente se quede con lo mejor de la primera".

De todas formas, Chicharito dejó en claro: "Yo no siento que Chivas me necesite. Es que no se trata de gusto o no. Para eso me encantaría verlos campeones todos los años y que no me necesitaran, porque yo no siento que me necesiten. A mí me encantaría ver a Chivas campeón cada seis meses y que Chicharito no estuviera mencionándose a ver si regresa o no".

La carrera de Chicharito Hernández

El atacante que supo defender a la Selección Mexicana, dejó un buen recuerdo en Chivas, de donde salió en 2010. A partir de aquel entonces, comenzó su periplo europeo: Chicharito jugó para Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.