Con el paso de los partidos, el director técnico serbio Veljko Paunovic ha llevado de menos a más a las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y se ha ganado comentarios positivos, sobre todo luego de las victorias consecutivas contra Tijuana, Pumas y Tigres.

Fernando Quirarte, legendario capitán de las Chivas del Guadalajara campeonas de la temporada 1986-87, habló del paso del Rebaño en el torneo Clausura 2023: "Siento que las cosas han ido caminando, algunas veces regular, algunas otras veces bien, como este último partido que me gustó más el equipo, han tenido partidos que no han sido muy buenos, pero sabemos que es mejor seguir trabajando ganando que perdiendo. Hay que ir con los pies de plomo, cautelosos, todavía falta mucho, pero se ha visto que los muchachos están queriendo entender lo que quiere (Veljko) Paunovic... En este equipo todos aprietan, todos corren, todos atacan y eso me da mucho gusto... Con los cambios, en un año ya tiene que estar en la verdadera lucha por el título".

En entrevista para Marca Claro, Fernando el Sheriff Quirarte, excomentarista de Fox Sports reconoció que el director técnico Veljko Paunovic ha superado sus expectativas: "Me sorprendió su llegada, era un entrenador que no conocía el medio, muchos no creíamos en él, yo tuve mis dudas, pero hasta este momento a muchos nos está callando la boca".

Fernando Quirarte, quien también jugara para los Zorros del Atlas y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y fuera director técnico de las Chivas, habló del acierto de contratar a Víctor Guzmán: "Una de las cosas que platicamos con Fernando Hierro era que faltaba liderazgo y hoy llega el Pocho, que la verdad me extrañó que le dieran el gafete tan rápido, pero nos está demostrando que no se arruga tan fácil. Qué bueno que el Pocho está tomando las riendas de un liderazgo que hacía falta en Chivas. En Chivas tienen que estar los mejores jugadores de México para poder jugar contra todos los demás; cada año, el equipo tendrá que hacerse de una joyita como el caso del Pocho Guzmán".

Fernando Quirarte y su ingreso al Salón de la Fama

Jugador de la selección mexicana en el Mundial México 1986, Fernandro Quirarte habló del honor que representa haber sido elegido entre los 18 personajes de la investidura del Saló de la Fama del Futbol Internacional: "Tenía la ilusión de que algún día pudiera ser nominado y hoy, gracias a Dios y a los periodistas que votaron por mí se dio esto y es un aliciente, una motivación en mi carrera. Estoy muy contento".