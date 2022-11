Los entrenadores de selecciones nacionales muchas veces son menospreciados en sus tareas por no poder tener el mismo tiempo de trabajo que los entrenadores de clubes con sus plantillas e incluso se minimiza su importancia simplemente a la correcta elección de los futbolistas. En el caso de México, también en este último aspecto Gerardo Martino ha recibido muchas críticas desde el inicio de su proceso hasta estos días previos al inicio del Mundial.

Una crítica frecuente que ha recibido el Tata tiene que ver con haber sido tajante a la hora de cerrar las puertas del Tri a Javier Chicharito Hernández, futbolista de Los Angeles Galaxy que para muchos aficionados y analistas hubiera dado un salto de calidad al equipo en la Copa del Mundo de Qatar.

Pero a siete días del inicio de la competencia, para la que no ha dado a conocer todavía la lista definitiva de 26 convocados, el entrenador recibió también ese elogio que necesitaba como espaldarazo. Le llegó de parte de Fernando Quirarte, exfutbolista que se desempeñó como zaguero en el Mundial de 1986.

“Hay que ver primero la razón por la cual no va, si es una decisión disciplinaria hay que apechugar, si fue eso, el Tata está actuando bien, porque está imponiendo una disciplina que faltaba en la selección", expresó El Sheriff en relación a la ausencia del Chicharito en una entrevista con el Diario As.

Quirarte duda sobre la convocatoria de Raúl Jiménez

Fernando Quirarte ya no se mostró tan de acuerdo con Martino en lo referido a los atacantes que este llevará al Mundial, pues no cree que haya que esperar tanto por Raúl Jiménez sino pensar en aquellos futbolistas que se encuentren al cien por ciento desde lo físico. "Creo que en la decisión final será responsabilidad del técnico nacional, es una decisión brava, pero al final, esta debe ser basada sobre el mejor estado físico de los jugadores, no tiene caso llevar a jugadores que no estén al cien por ciento. No se trata de dar nombres, si Jiménez, si el Chaquito, se trata del equipo y de llevar a los que estén al cien por ciento", manifestó.