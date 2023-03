El momento de Chivas es muy importante debido a que se encuentra tercero con 21 puntos tras diez jornadas en el Clausura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, a una semana para que lleve adelante el Clásico Nacional, el Rebaño enfrenta a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Por otra parte, en el día de ayer, martes siete de marzo, se supo que uno de los jugadores claves en el Rojiblanco pudo no haber llegado. Además, histórico entrenador del Guadalajara marcó que el equipo Veljko Paunovic no podrá ser campeón.

¿Se pudo caer el pase de Pocho Guzmán?

Uno de los jugadores que no para de brillar en cada partido de Chivas es sin duda Víctor Guzmán, quien venía de Pachuca. Por otro lado, en las últimas horas se supo que el fichaje se pudo caer. Fue Canelo Angulo quien dio detalles de la negociación para que él le haga lugar al mediocampista en el Rebaño. “No estaba contemplado salir de Chivas, el plan era quedarse. Hubo cuestiones de intercambio, entraba en una transacción que se estaba haciendo en el club. Por mi lesión no estaba teniendo tantos minutos. Esa es la razón más importante del porqué se da mi salida de Chivas. Siempre fueron claros conmigo, no hubo problema. Al final estaba que se daba y no se daba", reconoció el actual jugador de León.

Exentrenador de Chivas no piensa que Paunovic sea campeón

Uno de los reconocidos entrenadores que pasó por el banquillo de Chivas es sin duda Alberto Guerra, quien comentó que no cree que el equipo de Veljko Paunovic hoy tenga el potencial para ser campeón de la Liga MX. “Empezaron tratando de entender cómo iban a encarar el torneo y se fue haciendo sólido su convencimiento porque hubo partidos complicados y siendo honestos, fueron afortunados y los resultados les sonrieron, pongo de ejemplo la victoria contra Monterrey que fue muy afortunada y el empate con Pachuca que fue muy bien logrado, creo que el potencial del equipo ha ido creciendo y entendiendo el mensaje del técnico”, expresó a Diario As. Y agregó: “Hay planteles muy fuertes y que tienen una exigencia mayor, como los equipos del norte y Pachuca que tiene la exigencia de revalidar su título”.