Chivas de Guadalajara no atraviesa el mejor momento en el Torneo Clausura 2023, donde ha dejado algunas dudas importantes en sus primeras presentaciones; sin embargo, la reciente victoria contra Juárez parece haberle dado algo de tranquilidad al equipo.

El Rebaño Sagrado suma siete unidades hasta el momento y ahora espera hacer respetar su condición de local contra Querétaro, rival que no conoce la victoria en lo que va del Torneo Clausura 2023 y contra el que no pueden darse el lujo de perder puntos.

¿Cuántos partidos se perderá Brizuela?

Chivas de Guadalajara confirmó la baja de Isaác Brizuela, quien fue sometido a una cirugía en su pierna izquierda. "La operación que se le realizó al Cone fue una descompresión del nervio peroneo común de la pierna izquierda, la cual transcurrió con éxito. El pronóstico para su vuelta a la competición es de seis semanas", informó el Rebaño Sagrado, por lo que el futbolista podría perderse siete partidos y volver para el Clásico Nacional contra el América.

Alan Mozo y el golpe de no ir a Tokio 2020

Alan Mozo parecía tener un lugar en la nómina de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos Tokio 2020; sin embargo, al final fue descartado por Jaime Lozano. El lateral reconoce que quedarse fuera de la convocatoria fue un duro golpe, pero asegura que le ha servido para crecer como futbolista.

"No ir a los Olímpicos fue un golpe fortísimo en mi carrera, fue un antes y un después. Fue algo que me dolió muchísimo porque creo que no falté a ninguna convocatoria. A partir de ahí me volví más profesional, más determinante, mis números empezaron a subir. Cada fracaso y cada tropiezo en tu vida es una oportunidad para mejorar y sacar tu mejor versión", dijo a TUDN.