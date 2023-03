Chivas se encuentra en un gran momento en la Liga MX debido a que hilvana tres victorias consecutivas tras superar a Tigres, Pumas y Tijuana. Por otro lado, el conjunto Rojiblanco se prepara para enfrentar a Santos Laguna en el Estadio Akron por la jornada 10 del Clausura 2023 y busca afianzarse entre los mejor cuatro de la tabla de posiciones.

Por otra parte, Fernando Quirarte, campeón con el Rebaño Sagrado, habló del momento del Rojiblanco y se mostró contento por el momento que se vive con Veljko Paunovic. A su vez, Campeoncito Hernández fue noticia al contar el motivo por el que Ricardo Ferretti los sacó de su equipo cuando lo dirigia.

Fernando Quirarte feliz con Veljko Paunovic

Chivas vive un gran momento en la actualidad y Fernando Quirarte está feliz por el acierto de que hayan contrato a Veljko Puanovic. “Siento que las cosas han ido caminando, algunas veces regular, algunas otras veces bien, como este último partido que me gustó más el equipo, han tenido partidos que no han sido muy buenos, pero sabemos que es mejor seguir trabajando ganando que perdiendo. Hay que ir con los pies de plomo, cautelosos, todavía falta mucho, pero se ha visto que los muchachos están queriendo entender lo que quiere (Veljko) Paunovic... En este equipo todos aprietan, todos corren, todos atacan y eso me da mucho gusto... Con los cambios, en un año ya tiene que estar en la verdadera lucha por el título", expresó a Marca Claro.

Campeoncito Hernández contó por qué Tuca lo sacó de Chivas

Campeoncito Hernández logró ser campeón en Chivas en 1997, pero en diálogo con David Medrano contó por qué lo quitó el Tuca Ferretti de su equipo. "El Tuca descubre al Tibu en la central y ya no me dejó jugar. Yo había jugado, entró el ego y decía que yo debía estar jugando, no lo merecía en ese momento pero como jugador te vale madres. Yo era arrogante, aunque Claudio y el Tibu volaban en la central", expresó. Y agregó: “Pasaron una, dos jornadas, hasta que Tuca, muy inteligente, decidió programar una actividad en la que íbamos a ver un video diferente. Resulta que ese video era de nosotros los de la banca viendo cómo festejábamos los goles y justo se ve mi mano dándole el madrazo".