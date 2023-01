La visita al Estadio BBVA Bancomer resultó agradable para Chivas, que gracias a un solitario gol de Alexis Vega, venció por 1-0 a Monterrey para comenzar con una victoria el Clausura 2023. Aún así, el entrenador Veljko Paunovic sabe que los Rayados contaron con muchas ocasiones para quedarse con los tres puntos.

Después de varios certámenes en los que el equipo rojiblanco quedó a deber con su afición, la expectativa pasa por saber si con su nueva estructura, el Rebaño logrará volver a pelear por los primeros lugares. Al menos, el comienzo se dio con los tres puntos ante un rival muy difícil.

El mensaje de Hierro tras la victoria

El flamante director deportivo, Fernando Hierro, comenzó con éxito su etapa oficial con Chivas, luego de la victoria por 1-0 ante Monterrey. “Buen comienzo de la Clausura 23 con la victoria en Monterrey. Arriba mis Chivas”, escribió el exdefensor del Real Madrid, junto a una imagen del momento en el que los jugadores del Rebaño agradecían a su afición por el apoyo en cancha de Rayados.

Palencia criticó al equipo

En diálogo con Fox Sports, Francisco Palencia, exjugador del Rebaño, cargó contra la actuación de Chivas ante Monterrey y afirmó que el equipo le gustaba más con Ricardo Cadena: “Si tu único jugador es el que patea dos veces al arco, quiere decir que tu sistema no está funcionando, porque fue el único que generó una jugada de gol y fue por inspiración del jugador, no fue por un sistema. No tiene nada qué ver con que conozcas o no la Liga Mx, es un estilo de juego que debes implantar (…) Realmente no le vi una cara diferente a Chivas, de hecho, me gustaba más con Cadena que ahora”, expresó el ahora director técnico.