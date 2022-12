A casi un año de haberse retirado como futbolista profesional, el histórico delantero mexicano Oribe Peraltasigue presente ante el público mediante entrevistas y también en su debut como escritor que recientemente publicó un libro titulado Mi Once Ideal en el que comparte momentos importantes de su trayectoria.

Sobre los motivos que lo llevaron a escribir un libro, Oribe Peralta compartió que "fue como un llamado a dejarle algo a la sociedad, a inspirar más allá del futbol, porque creo que todos tenemos una historia valiosa que contar y podemos inspirar a veces a los más cercanos que tenemos, y creo que con eso es suficiente, por eso escribir un libro, sentía esa necesidad de compartir con los demás".

Aun con su incursión en otras áreas como en la editorial con la publicación de su libro Mi Once Ideal, Oribe Peralta señaló que "el deporte va a ser parte de mí toda la vida, y el futbol también, entonces no me puedo alejar, aunque ya me haya retirado de lo profesional, sigo teniendo partidos, jugando con mis amigos cáscaras y todo eso; va a ser muy difícil que me aleje del futbol como tal".

En declaraciones publicadas por el portal Mediotiempo, Oribe Peralta se mostró conforme con su retiro después de casi 19 años de carrera: "No tengo ningún arrepentimiento, creo que todo en esta vida es un ciclo y así como inició alguna vez, en algún momento tenía que terminar y estoy feliz por haber sido yo quien decidió cuando terminara".

Oribe Peralta no se arrepiente de Chivas

El último equipo de Oribe Peralta fue Chivas de Guadalajara con el que jugó escasos 1,089 minutos. Sobre su paso por el Rebaño comentó que "la gente cree que me siento arrepentido por esa decisión, por no jugar, pero viéndolo desde lejos entiendo que debía estar ahí, entiendo que los momentos son los que tienes que pasar, habrá quien diga 'que es que solo fuiste a cobrar, y no sé qué', pero no tienen idea de la satisfacción de cuando me retiré, que me escribieran muchos de mis compañeros o que se hayan tomado la molestia de llamarme, qué Amaury (Vergara, presidente del Guadalajara) me haya mandado un mensaje, que muchos de los que trabajan ahí me hayan compartido sus impresiones de lo que yo hice por ellos, está bien con todo lo que pasó".