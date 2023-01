La carrera del portero mexicano Miguel Wacho Jiménez con las Chivas del Guadalajara no ha sido sencilla. Tuvo un debut tardío en la Liga MX hasta la edad de 27 años en el torneo Apertura 2017 y después fue suplente de porteros como Rodolfo Cota, Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño.

Con casi 32 años de edad, Miguel el Wacho Jiménez por fin recibió la oportunidad de ser titular a partir del torneo Clausura 2022 cuando Raúl Gudiño comenzó a ser relegado por el director técnico Marcelo Michel Leaño. Tanto como suplente como en el papel de titular, ha sido un portero muy cuestionado.

Tras la derrota de las Chivas del Guadalajara ante los Diablos Rojos del Toluca por la tercera jornada del torneo Clausura 2023, Miguel el Wacho Jiménez comentó que "me han criticado cuando no jugaba, ahora que estoy jugando van a estar las críticas al pie del cañón, siempre. Yo siempre trato de estar enfocado, haciendo mi trabajo. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, en la portería se notan más. Soy una persona que he vivido de todo, me ha tocado estar, no estar, jugar, salir de aquí. La presión en Chivas siempre va a estar, es un club donde la presión y la exigencia siempre va a ser al 100 por ciento".

Con 41 partidos de Liga MX en el arco de las Chivas del Guadalajara desde su debut, Miguel el Wacho Jiménez ha tratado "de estar enfocado, de hacer mi trabajo y recibir las críticas", sin embargo hay algo que no está dispuesto a tolerar: "hay críticas que van más allá, que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va. Al contrario, ya va por otra cosa".

Wacho Jiménez respalda a Veljko Paunovic

Después de tres partidos en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX bajo el mando de Veljko Paunovic, el portero Miguel Wacho Jiménez avala el trabajo realizado hasta ahora por el director técnico serbio: "Es cierto que estamos en un proceso en la idea del Profe Paun’. Estamos en Chivas, claro la exigencia aquí es todos los días, partido a partido. Por eso tratamos todos los días empaparnos de lo que quiere Pauno. Es alguien muy trabajador, muy exigente, que está ahí todos los días cuidando los detalles. Ellos son los primeros que quieren que esta situación agarre el ritmo y juego que quieren. Aquí el compromiso está al 100 por ciento. Estamos al 100 por ciento con ellos, con su cuerpo técnico. El equipo lo está dando todo y tarde o temprano los resultados se van a dar y van a salir muy bien las cosas. He pasado bastante tiempo en Chivas, he visto pasar entrenadores. Todos tienen su metodología, Pauno es muy detallista, trata de estar ahí con el jugador, decirte los pequeños detalles que te pueden ayudar, decirte que creas en ti y en tu capacidad. Es algo muy importante para que uno como jugador se sienta arropado, se gane la confianza y pueda demostrar partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, todo lo que nos quiere llenar Pauno de su metodología".