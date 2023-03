Mañana por la noche comienza a vivirse una nueva edición del Clásico Nacional cuando América viste a Chivas en el Estadio Akron. Por otra parte, a horas de uno de los partidos más importantes del campeonato, Víctor Guzmán habló en conferencia de prensa y le dejó un mensaje a todos los fanáticos Rojiblancos.

Sin duda hay mucha expectativa para este juego debido a que ambos clubes llegan en un buen momento. Mientras el Rebaño Sagrado está en alza y busca jugar mejorar,las Águilas de Coapa se recuperan tras un inicio con varias dudas en el Clausura 2023 y vienen de batir a unos poderos Tigres.

Por otra parte, uno de los jugadores a seguir en el Clásico Nacional es sin duda Víctor Guzmán, quien llegó a Verde Valle, se hizo líder, capitán, goleador y asistidor del Chivas de Veljko Paunovic. A pesar de esto, el mediocampista afirma que aún no se considera ídolo, pero que busca ser uno de los jugadores más importantes del equipo Rojiblanco.

“Se me han ido dando las coas muy bien opero no he logrado nada. Los que han logrado son los que andan por ahí caminando, Ramón, el Bofo. Para ser ídolo tengo que dar campeonatos, lo mejor de mí en cada partido. Quiero ser un ídolo y es a lo que vine, pero es ganando cosas importantes”, expresó el futbolista en conferencia de prensa.

Y agregó: “Desde el primer día que me paré en la institución de Chivas empecé a entrenar de una manera que por eso me ha ido bien y es gracias, mis compañeros. Me sueño estando a un lado de Salcido levantando una copa”.